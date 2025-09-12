Desalojan a 3 mil personas por fuga de gas en Nanacamilpa, Tlaxcala

GENERANDO AUDIO...

Implementan un perímetro de seguridad de 800 metros. Foto: Genaro Zepeda

Desde la mañana de este viernes, una aparatosa fuga de gas en la zona boscosa del municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala, moviliza a personal de Petróleos Mexicanos (Pemex), Ejército, Marina y autoridades estatales, quienes implementan un perímetro de seguridad de 800 metros alrededor. La nube de gas abarca cerca de 200 metros de diámetro en la comunidad de Domingo Arenas, y alrededor de 3 mil personas fueron desalojadas.

Fuga de gas en Nanacamilpa, Tlaxcala

Según información preliminar, la fuga se habría originado por una toma clandestina en el poliducto de siete pulgadas perteneciente a Pemex, ubicado en la zona.

En el lugar se ha reportado la detección de ordeña ilegal desde hace meses.

El Gobierno del estado informó que, como medida de prevención, fueron evacuadas aproximadamente 3 mil personas de las comunidades de San Felipe Hidalgo y Tepuente.

Ante el temor de un flamazo, efectivos del Ejército Mexicano impiden la presencia de personas ajenas al lugar o curiosos.

Trabajan en la zona afectada de Nanacamilpa, Tlaxcala

Personal de Pemex logística labora en la zona para evitar que la nube tóxica se propague.

En lo que va del año, autoridades federales han reportado la atención de 61 tomas clandestinas de Gas LP en esa zona, que se caracteriza por la presencia de luciérnagas.

Mientras tanto, las autoridades cerraron las válvulas a la espera de que el combustible disminuya, pues, al ubicarse en una zona boscosa, las labores de quema controlada se realizarán hasta que el gas no supere un radio de 10 metros.

