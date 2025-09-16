Explosión de pirotecnia en Grito de Tlaxcala deja herido a niño de 10 años

GENERANDO AUDIO...

Un cohete explotó inesperadamente al finalizar la ceremonia. Foto: Genaro Zepeda

La celebración del Grito de Independencia en Tlaxcala estuvo a punto de terminar en tragedia, luego de un accidente con pirotecnia que dejó saldo de un niño lesionado en el estado.

¿Qué sucedió durante la celebración de las Fiestas Patrias en Tlaxcala?

De acuerdo con los reportes, un cohete de los juegos pirotécnicos explotó de manera inesperada al finalizar la ceremonia, alcanzando a los asistentes, por lo que un menor de 10 años resultó con quemaduras en una pierna.

En videos y fotografías del lugar se observa a los padres de la víctima quienes intentaron derribar las vallas metálicas para que cuerpos de emergencia se aproximaran y atendieran a su hijo.

Hubo momentos de tensión, incluso elementos de la Guardia Nacional cargaron a los integrantes de la familia del lesionado y los pasaron sobre el cerco de seguridad.

[TE PUEDE INTERESAR: Se viraliza falla en show de drones durante Fiestas Patrias en Piedras Negras]

¿Cuál es el reporte de las autoridades?

Al respecto, la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó la explosión accidental de pirotecnia, en tanto que las autoridades locales informaron que se investigará lo ocurrido para reforzar las medidas de seguridad en eventos futuros.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala (CRUMT) atendieron al menor, quien presentó quemaduras de segundo grado superficial en la extremidad inferior del lado izquierdo de aproximadamente cuatro centímetros, que ameritó asepsia y antisepsia.

El niño de 10 años recibió atención prehospitalaria en el lugar y se reporta fuera de peligro.

Al momento, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros no ha fijado alguna postura de lo ocurrido al término de la ceremonia que estuvo marcada de protestas ante la ola de inseguridad en la entidad.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]