¿Fue culpa de la IA? Murales patrios en Tlaxcala tienen águila calva y héroes con 6 dedos

Fueron colocadas en edificios de Gobierno. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Desde Tlaxcala surgió una polémica relacionada con unos murales patrios colocados, presuntamente, por autoridades del estado: habitantes y usuarios de redes sociales notaron ciertos errores en las imágenes utilizadas para conmemorar las Fiestas Patrias, los cuales se hicieron virales.

De hecho, por la gravedad de los detalles, internautas han inferido que los murales fueron hechos con inteligencia artificial (IA), con el objetivo de ahorrarse el pago de algún artista o diseñador.

Murales patrios en Tlaxcala y la polémica

Hace unos días se colocaron dos murales monumentales con motivo de las Fiestas Patrias, uno en el Palacio de Gobierno y otro en el Congreso del Estado.

Una de estas imágenes mostraba a un personaje, un hombre, con seis dedos.

En el otro mural, se pretendía representar el escudo nacional; sin embargo, aparece un águila calva, símbolo patrio de Estados Unidos, en lugar del águila real.

La Secretaría de Turismo estatal colocó los murales patrios, según información difundida por medios locales, y éstos recibieron fuertes críticas.

Usuarios de redes sociales y habitantes afirmaron que las imágenes parecían hechas con inteligencia artificial para evitar pagar a un artista o diseñador, y que las autoridades no supervisaron ni verificaron la calidad del trabajo.

El propio Gobierno retiró los murales tras los señalamientos. Antonio Martínez Velázquez, coordinador general de Comunicación del Gobierno de Tlaxcala, informó a través de X que no habían pedido autorización para colocarlos, al responder al periodista Carlos Torres.

El caso abrió un debate sobre los límites del uso de la inteligencia artificial en trabajos culturales y la importancia de invertir en talento humano.

