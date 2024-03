Sigue alerta por síndrome de Guillain-Barré en Tlaxcala; hay 11 casos confirmados y 51 sospechosos

La alerta por el síndrome de Guillain-Barré en Tlaxcala continúa. En el estado, autoridades sanitarias dieron a conocer que, a la fecha, se tienen 51 casos sospechosos y 11 confirmados de personas que padecen la enfermedad.

De los casos sospechosos, 50 están clasificados como Parálisis Flácida Aguda. Ésta se caracteriza por una pérdida inmediata de la fuerza muscular de las extremidades hasta la incapacidad total para realizar movimientos voluntarios. También incluye debilidad en músculos respiratorios.

De los pacientes graves mayores de 15 años, tres están internados en el Hospital General con Subzona 8 del IMSS; uno en el ISSSTE, y siete en el Hospital General de Tlaxcala IMSS-Bienestar de Tzompantepec.

Además, en cuatro municipios tlaxcaltecas continúan las inspecciones sanitarias para prevenir casos de Polio que en su mayoría deriven en Guillain-Barré. Por lo que personal de la Secretaría de Salud destina brigadas en:

Hasta el momento, autoridades del estado de Tlaxcala reportan que no hay personas fallecidas por dicho síndrome.

Se recomienda a la población vacunarse contra el virus de Polio desde menores de 5 años en adelante.

En caso de que se detecten pacientes con sintomatología, se les canalizará a unidades hospitalarias para que se les realicen muestras. La detección de Polio es primordial, pues lo anterior podría derivar en síndrome de Guillain-Barré.

Por otro lado, ciudadanos señalan que hace falta información por parte de autoridades sanitarias, pues es necesario conocer medidas preventivas.

“Debe de haber difusión en todos los medios y sobre todo en los hospitales. Que pongan cartelones o algo, pero no ponen nada y el Gobierno se queda como si no pasara nada, y pasa mucho aquí en Tlaxcala. (…) La verdad es que no hay mucha difusión en esto”.

Expresó Angélica, ciudadana de Tlaxcala.