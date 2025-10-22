Médico de la CDMX es hallado muerto en Chiautempan, Tlaxcala

GENERANDO AUDIO...

El médico fue hallado muerto en un departamento. Foto: Genaro Zepeda

El cuerpo sin vida del médico Álvaro Acosta, de 58 años, fue localizado dentro del departamento que rentaba en el edificio 14 del andador Plaza La Martinica, en la Unidad Habitacional Santa Cruz, del municipio de Chiautempan, Tlaxcala.

El profesionista, adscrito a los servicios médicos de la comunidad de Texcacoac, Chiautempan, había sido reportado como desaparecido desde el pasado 19 de octubre, cuando fue visto por última vez en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX).

El galeno salió de la capital del país para presentarse a trabajar el lunes en Tlaxcala, sin embargo, compañeros y familiares notaron que no acudió y no contestaba llamadas, desde ese momento comenzaron a buscarlo.

El hallazgo se realizó la noche del martes al interior del departamento que rentaba, el cuerpo presentaba diversas huellas de violencia y en la habitación donde fue encontrado se observaban manchas de sangre, por lo que la zona fue acordonada para las diligencias periciales.

La Fiscalía de Homicidios Dolosos ya inició una carpeta de investigación para esclarecer el caso y determinar las causas de la muerte, las diligencias concluyeron la madrugada de este miércoles.

El hallazgo provocó consternación entre familiares, colegas y vecinos, quienes habían mantenido una intensa búsqueda desde su desaparición. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni posibles móviles del crimen.

Cabe resaltar que las últimas semanas suman 14 los homicidios dolosos registrados en la entidad tlaxcalteca.