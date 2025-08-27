Por infraccionarlo: automovilista golpea a policía en Calpulalpan

GENERANDO AUDIO...

La agresión se viralizó en redes sociales. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Un video difundido en redes sociales muestra cómo un automovilista golpea a un policía en Calpulalpan, Tlaxcala, luego de que el elemento lo infraccionara.

La agresión, tras ser compartida en redes sociales por distintas cuentas y medios de comunicación, se viralizó y causó indignación entre los internautas.

Automovilista golpea a policía en Calpulalpan por infraccionarlo

Un automovilista en Calpulalpan, Tlaxcala, golpeó a un policía municipal luego de ser infraccionado por estacionarse en un lugar prohibido.

El hecho fue compartido el lunes pasado, pero comenzó a viralizarse en redes sociales desde el martes.

Así comenzó la riña en Calpulalpan

Como señalan las distintas publicaciones, el conductor estacionó su camioneta de redilas en una zona prohibida, por lo que un policía municipal le levantó una infracción.

El sujeto, molesto por la sanción, encaró al uniformado y le lanzó un golpe, que terminó por tirar la gorra del uniformado. Esto desató la pelea.

Ambos comenzaron a lanzarse puñetazos, patadas y empujones, por lo que los dos terminaron en el suelo.

Ante el pleito, la gente que se encontraba en el lugar intervino para separarlos, pero, tras un breve diálogo, el automovilista volvió a agredir al policía.

Después de la pelea entre el conductor y el policía de Calpulalpan, el agresor subió a su camioneta y aceleró con la aparente intención de atropellar al uniformado y a otros agentes que se encontraban ahí.

Finalmente, logró escapar sin que nadie lo detuviera.

Agresión a policía de Calpulalpan indigna en redes

Mientras las autoridades buscan al conductor que golpeó al oficial, varios internautas no dudaron en expresar su desaprobación por lo sucedido.

De la misma manera, pidieron más respeto para las autoridades, mientras que otros señalaron la falta de apoyo para el agente agredido.

