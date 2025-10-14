Tlaxcala sí existe y rompe Récord Guinness con pan de fiesta más grande

GENERANDO AUDIO...

El pan estuvo conformado por 2 mil 581 piezas. Foto: Gobierno de Tlaxcala

Tlaxcala volvió a hacer historia, el estado obtuvo un nuevo Récord Guinness por elaborar el pan de fiesta más grande del mundo.

Cabe mencionar que el pan estuvo conformado por 2 mil 581 piezas que, unidas, formaron la palabra “Tlaxcala”.

¿Qué se sabe del Récord Guinness del pan de fiesta más grande en Tlaxcala?

El reconocimiento fue entregado por el Guinness World Records durante las celebraciones por los 500 años de la capital del estado.

Se trató de un evento que reunió a panaderos y artesanos de San Juan Totolac y San Juan Huactzinco, quienes trabajaron durante meses para lograr esta hazaña colectiva.

El adjudicador oficial de Récord Guinness, Alfredo Arista, explicó que detrás de este logro hubo seis meses de preparación y coordinación, en los que se siguieron métodos artesanales tradicionales y estrictas medidas de higiene y calidad.

“Se superó ampliamente el mínimo requerido de mil piezas para obtener la certificación oficial. Ustedes son oficialmente asombrosos”, declaró al confirmar el récord mundial por la palabra más grande hecha con pan de fiesta.

Por su parte, Lorena Cuéllar, gobernadora del estado, celebró el reconocimiento y destacó que representa el esfuerzo colectivo de la gente de Tlaxcala.

“Era un reto que requería trabajar en equipo, coordinar esfuerzos y mantenernos unidos. Este logro pertenece a todo el pueblo tlaxcalteca y ¡sin Tlaxcala no hay México!”, expresó.

Tlaxcala suma tres Récord Guinness

Con esta hazaña, Tlaxcala consolida su propuesta cultural al alcanzar su tercer Récord Guinness:

2022: con el tapete de aserrín más largo del mundo

2024: por la mayor variedad de tacos de canasta

2025: con el pan de fiesta más grande del mundo

Este nuevo récord reafirma el orgullo gastronómico del estado y su capacidad para convertir sus tradiciones en símbolos de identidad y proyección mundial.