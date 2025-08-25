GENERANDO AUDIO...

Un toro embistió a un hombre en la Huamantlada. Foto: Getty | Ilustrativa

Un hombre resultó gravemente herido tras ser embestido por un toro durante la Huamantlada 2025 en Tlaxcala.

El hecho ocurrió cuando un joven vestido de negro cruzó las barreras de seguridad para retar al animal, que lo golpeó en varias ocasiones y lo arrastró por el asfalto, según videos en redes sociales.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Toro embiste varias veces al joven en Tlaxcala

De acuerdo con las imágenes compartidas, el toro lo levantó por los pies en al menos cinco ocasiones y lo arrojó con fuerza contra el pavimento.

Uno de los cuernos se le encajó cerca de la espalda, y atravesó su piel, lo que le provocó lesiones graves. Testigos intentaron distraer al animal para liberar al joven, pero éste volvió a ser alcanzado y quedó tendido en el suelo antes de ser rescatado.

Público y autoridades actuaron tras el ataque

Personal del público trató de acercarse para auxiliar a la víctima, mientras elementos de seguridad y paramédicos lograron controlar la situación y atender al herido.

Usuarios de redes sociales difundieron el video del ataque, lo que generó debate sobre los riesgos de la tradicional Huamantlada, una de las festividades más concurridas de Tlaxcala.

El estado de salud del hombre se reporta como delicado y se espera que las autoridades locales informen en las próximas horas sobre su evolución.

