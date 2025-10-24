“15 días entre lodo, escasez y olvido”: Luis Rodríguez, habitante de Poza Rica

GENERANDO AUDIO...

A dos semanas del desastre que afectó diversas zonas del norte de Veracruz, habitantes de Poza Rica y Álamo denuncian que la ayuda sigue sin llegar a muchas colonias, mientras los precios de productos básicos se han disparado y miles de familias continúan sin agua potable ni energía eléctrica.

En entrevista para el noticiero A las Nueve en Uno, Luis Rodríguez Hernández, habitante de Poza Rica, relató que junto con un grupo de voluntarios ha documentado la situación en comunidades devastadas y lleva apoyo por cuenta propia.

“Seguimos aquí después de 15 días, apoyando a familias y personas de la tercera edad que lo perdieron todo. En Álamo, un día antes de la visita de la presidenta limpiaron las calles, pero la realidad es que las colonias siguen llenas de lodo”, contó.

Entre las zonas más afectadas mencionó las colonias Azteca, Rivera, 18 de Marzo, Ampliación López Mateos, La Petro, La Heroica, Villas de San Clemente, López Portillo, 25 de Abril, Pinos, Ejidos y Tortugas.

Rodríguez explicó que el acceso a Álamo sigue siendo complicado por el lodo.

Kilo de tortillas se vende hasta en 50 pesos

El habitante denunció que el kilo de tortillas se vende hasta en 50 pesos, mientras que una botella de agua cuesta entre 25 y 30 pesos, debido a la escasez y a que la mayoría de los comercios permanecen cerrados.

“Apenas empezaron a restablecer la energía eléctrica y el agua potable llega muy sucia o de plano no llega. En Álamo no tienen nada. La gente sólo se quedó con cuatro paredes y mucho lodo”, señaló.

Rodríguez advirtió también sobre los riesgos sanitarios:

“No hay fumigación y con el calor el polvo y el lodo son un foco de infección; el lodo viene contaminado con desechos, animales muertos y quizá hasta personas.”

Pidió apoyo urgente para personas de la tercera edad atrapadas desde hace 15 días en las calles Zacatecas, Morelos y Puerto Vallarta, en Poza Rica, quienes no han podido sacar sus pertenencias ni recibir medicamentos.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

“Limpiaron porque venía la presidenta”

Durante la entrevista, los conductores del noticiero destacaron que varios testimonios coinciden en que las labores de limpieza se intensificaron sólo antes de la visita de la presidenta, pero que en el fondo la ayuda institucional sigue sin llegar a las comunidades más afectadas.

Rodríguez, quien documenta la situación en redes sociales como @Luis_Felps13, agradeció el espacio y pidió a la ciudadanía seguir apoyando a Veracruz: