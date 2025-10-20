43 municipios de Veracruz seguirán sin clases; ¿hasta cuándo?

GENERANDO AUDIO...

No habrá clases toda esta semana. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

El Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Educación, anunció que la suspensión de clases se extenderá en 43 municipios del norte del estado, debido a las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias e inundaciones que dejaron severos daños en caminos, viviendas y centros escolares.

La medida fue determinada por el Comité Estatal de Emergencias como parte de las acciones para salvaguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

¿Hasta cuándo será la suspensión de clases?

La suspensión de clases permanecerá vigente hasta el sábado 25 de octubre de 2025. Durante este periodo, todas las instituciones educativas, desde nivel básico hasta superior, deberán mantener cerradas sus instalaciones en los 43 municipios afectados, mientras continúan los trabajos de limpieza, evaluación de daños y restablecimiento de servicios básicos en las zonas más golpeadas por las inundaciones.

Si las condiciones lo permiten, el lunes 27 de octubre, una vez que las autoridades confirmen la seguridad en las zonas afectadas, se regresaría a clases.

¿En qué municipios de Veracruz sigue la suspensión de clases?

Foto: Secretaría de Educación de Veracruz

Desde el pasado 9 de octubre, 38 municipios de Veracruz, se han encontrado sin clases, tras las intensas inundaciones del pasado 10 de octubre, la lista ha ido aumentando. Ante el panorama actual, la Secretaría de Educación decidió que zonas como Poza Rica, Papantla, Pánuco, Tuxpan, Tantoyuca, Chicontepec, Tamiahua y Álamo Temapache sigan sin clases, además de otras localidades de la zona norte que aún enfrentan problemas de movilidad y falta de servicios básicos.

Municipios con suspensión de clases:

Álamo Temapache Benito Juárez Castillo de Teayo Cazones de Herrera Cerro Azul Chalma Chiconamel Chontla Chicontepec Chinampa de Gorostiza Citlaltépetl Coahuitlán Coatzintla Coyutla El Higo Espinal Gutiérrez Zamora Huayacocotla Ilamatlán Ixcatépec Ixhuatlán de Madero Naranjos Amatlán Ozuluama de Mascareñas Papantla Pánuco Platón Sánchez Poza Rica Pueblo Viejo Tamalín Tamiahua Tampico Alto Tancoco Tantima Tantoyuca Tecolutla Tempoal Tepetzintla Texcatepec Tihuatlán Tlachichilco Tuxpan Zacualpan Zontecomatlán

Las autoridades estatales exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las actualizaciones del pronóstico meteorológico. Asimismo, se pidió atender las indicaciones de Protección Civil y no exponerse a zonas de riesgo, especialmente cerca de ríos o laderas inestables.

El estado continúa en fase de recuperación tras las inundaciones que afectaron a miles de familias y dejaron severos daños en infraestructura educativa y vial.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El gobierno de Veracruz recordó que el número de emergencia 911 sigue disponible para reportar incidentes y que se pueden consultar las actualizaciones en www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.