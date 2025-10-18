A una semana de las inundaciones, siguen limpiando lodo y escombros en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Hace siete días luchaban por salir a flote en las inundaciones. Hoy, habitantes de Álamo, Veracruz, intentan limpiar el lodo de casas y calles.

“Hasta ahorita no hemos podido sacar el lodo, el lodo nos llega hasta las rodillas, ya los pies no los aguantamos”

Mariana / habitante de Álamo

La madrugada del 10 de octubre, el Río Pantepec se desbordó por las fuertes lluvias. Los afectados expresan su enojo, pues lo perdieron todo y denuncian que el gobierno los ha dejado a su suerte.

“Nos rebasó a la segunda planta. Nos tuvimos que subir a la tercera planta con nuestros hijos pequeños. No hubo apoyo de ningún gobierno”

María Helena Castelán / habitante de Álamo

A una semana de las inundaciones, en la colonia Santa Cruz se sigue sacando cantidades enormes de lodo por parte de elementos de la Guardia Nacional, y también de la comunidad de esta zona en Álamo.

En Poza Rica, las zonas colindantes al río Cazones son zonas de desastre. Aquí todo escasea, hasta las botas de hule. Los vecinos tienen muy presente el recuerdo de que pudieron haber muerto.

“No nos dio tiempo de nada, haga de cuenta que el agua subió en segundos. La prioridad era salvar la vida”

Hortencia Pérez / habitante de Poza Rica

Y mientras los afectados intentan limpiar sus viviendas y calles, este viernes arribó a Álamo y Poza Rica una caravana de la Cruz Roja con ayuda humanitaria y 150 voluntarios, quienes entregaron despensas y colchones en las colonias más afectadas.

“Hemos entregado ya como 160 toneladas de ayuda humanitaria consistente en kits de higiene y despensas. Estamos entregando hoy, además, cobijas, seguimos entregando el mismo material. Vamos a entregar mil colchones el día de hoy y vamos a tener 18 ambulancias”

Carlos Franer Figueroa / presidente Consejo Nacional de Directores de Cruz Roja Mexicana

Con antenas de WiFi móviles, ayudaron a los afectados por las inundaciones a comunicarse con sus familiares o hacer solicitudes de búsqueda.

“Llamadas telefónicas, Internet, solicitudes de búsqueda y mensaje sano y salvo. Las personas se acercaban, les compartíamos la clave de Internet y podían comunicarse con sus seres queridos”

Diego Trenado / voluntario Cruz Roja

A Álamo y Poza Rica también ha llegado gente solidaria de varios estados del país.