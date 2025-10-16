“Los abuelitos” de Veracruz revelan cómo sobrevivieron abrazados a la inundación

GENERANDO AUDIO...

Abuelitos de Veracruz. Foto: AFP

En medio de la tragedia por las inundaciones en Veracruz, la historia de Hilario Reynosa y Elodia Reyes, conmovieron a la población. Aferrados uno al otro, resistieron abrazados el voraz avance de un río desbordado. A días de que la imagen se hiciera viral, los “abuelitos”, como han sido bautizados, recuerdan cómo lograron ponerse a salvo.

Así se salvaron los “abuelitos” de las inundaciones de Veracruz

Los “abuelitos” cobraron dimensiones virales en redes sociales por un video que los muestra abrazados y rodeados por el agua en lo más alto de su casa en Poza Rica, Veracruz.

“Agárrate de mi pescuezo para poder salir”, le dijo Hilario a su esposa cuando el agua comenzó a inundar su vivienda.

Salir de la casa fue imposible, pues la puerta quedó bloqueada por pesados muebles que arrastró la avalancha. Al quedar atrapados, treparon al techo de su hogar y pasaron allí la noche, resistiendo mientras pedían ayuda.

“(Mi esposa) se agarró de mi pescuezo y salimos y ahí nos agarramos. Ahí nos amanecimos, ahí la pasamos y ella pidiendo ‘¡Auxilio, auxilio! El agua se pasaba fuerte”, recuerda Hilario Reynosa

El pánico en la pareja crecía porque ninguno de los dos sabe nadar, afirmó Elodia.

Producto de la huida ante la creciente del agua, Hilario sufrió algunos golpes que le generaron extensos moretones. Aunque considera que el haber sido pescador y albañil le dio la fuerza física para soportar por horas el embate del río.

Un rescate que emocionó a todo México

Rodeados de agua del río desbordado que los amenazaba y cubría hasta las caderas, los “abuelitos” resistieron hasta que llegó la ayuda. Fue una mujer la que logró acercarse hasta ellos en una lancha y los llevó a su casa, donde les dio comida y refugio.

“Ella nos vino a rescatar y nos llevó a su casa. Allá nos tuvo, nos dio comida. ¡Una señora tan buena!”, cuenta Elodia.

Luego de ser rescatado, Hilario reconoció la labor de la mujer a la que consideró de “buen corazón”.

“Hay personas que a veces no sabes quiénes son, pero son de buen corazón. Eso es lo bonito”, considera Hilario Reynosa

Su hogar quedó completamente destruido por el agua y ahora permanecen con un vecino que los acogió; ahora claman ayuda para reconstruir su vivienda.