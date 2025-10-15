Alumnos de la UV exigen ayuda para afectados; arrancan paro activo

GENERANDO AUDIO...

El paro se realizará de manera activa. Foto: Nido Estudiantil UV

Estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) anunciaron un paro activo como muestra de solidaridad ante la tragedia ocurrida en la zona norte del estado, donde las lluvias e inundaciones dejaron afectaciones graves y pérdidas humanas.

El movimiento fue convocado por la comunidad estudiantil nombrada “El Nido Estudiantil UV (NEUV)”, que acusa una presunta “negligencia y deshumanización” de las autoridades frente a la emergencia que también golpeó a miembros de la comunidad universitaria. En su pronunciamiento, el colectivo señaló:

“No podemos callar ante tanta deshumanización”, y llamó a transformar el dolor en organización y resistencia”. El Nido Estudiantil UV (NEUV)

¿Cuándo será el paro activo de la Universidad Veracruzana?

El paro se realizará miércoles 15 y jueves 16 de octubre, a partir de las 6:30 horas, con suspensión total de clases y actividades académicas. El acceso al plantel será exclusivo para estudiantes con credencial UV, quienes participarán en asambleas, talleres, actividades culturales, círculos de reflexión y protestas simbólicas dentro de la Facultad.

El jueves 16 de octubre se realizará una toma simbólica en la Facultad de Psicología, Región Xalapa

Dentro del comunicado viralizado en sus redes sociales, NEUV aclaró que no se trata de una toma total, sino de “un acto de resistencia y cuidado del espacio”, donde la universidad se convierte en un espacio de diálogo, reflexión y acción política. Además, advirtieron que cualquier intento de intimidación o sabotaje será denunciado y socializado públicamente.

Cabe destacar, que el rector Martín Aguilar Sánchez informó que hasta el momento solo se ha confirmado el fallecimiento de Diana Jael Cuervo, estudiante de quinto semestre de Psicología originaria de Tamiahua, quien perdió la vida al no poder salir de su domicilio durante la madrugada en que Poza Rica quedó bajo el agua.

Aguilar reiteró que no existen reportes confirmados de más estudiantes desaparecidos o fallecidos, e hizo un llamado a verificar la información mediante fuentes oficiales para evitar la desinformación.

