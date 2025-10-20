Asaltan a alcalde electo de Misantla tras entregar ayuda en Veracruz

El alcalde electo de Misantla, Veracruz, René Omar Jaén, fue asaltado junto a su equipo de trabajo la noche del sábado, en el municipio veracruzano de Tihuatlán, mientras regresaba de entregar ayuda humanitaria a los damnificados por las recientes lluvias en Poza Rica y Álamo.

Agregó que el incidente ocurrió cerca de las 23:00 horas, sobre la autopista Veracruz-Tuxpan, a la altura de la gasolinera Tecomoxtle.

Encañonados en una gasolinera

A través de un video difundido en sus redes sociales, Omar Jaén relató que los asaltantes los interceptaron y encañonaron en la gasolinera para despojarlos de sus pertenencias.

“Fuimos víctimas de asaltantes que nos quitaron una camioneta de un compañero. Además del equipo fotográfico y celulares de las personas que se encontraban, fue con violencia”, declaró el alcalde electo.

El emecista regresaba con su equipo de dejar víveres en la zona norte de Veracruz, una de las más afectadas por la Perturbación Tropical 90-E, donde dejó 34 muertos, 14 desaparecidos y más de 29 mil viviendas dañadas, según el último reporte federal.

Asimismo, en la grabación el político aprovechó para reprochar la grave ola de inseguridad que se vive en las carreteras de la entidad y exigió a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que tome acciones inmediatas para proteger a los ciudadanos.

“Ya no se puede transitar libremente por las carreteras sin miedo a ser asaltado o agredido. Exigimos justicia”, manifestó.

