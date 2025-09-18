Asesinan a exalcalde de Santiago Sochiapan en su fábrica de tabiques

GENERANDO AUDIO...

También murió un empleado. Foto: Getty Images

La tarde de ayer, miércoles 17 de septiembre, Ignacio Pablo Sánchez, exalcalde de Santiago Sochiapan, Veracruz, fue asesinado mientras se encontraba laborando en su fábrica de tabiques. El ataque armado también acabó con la vida de uno de sus colaboradores.

FGE Veracruz investiga asesinato de exalcalde de Santiago Sochiapan

La Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de la Fiscalía Regional Cosamaloapan, informó en un comunicado de prensa que se inició una carpeta de investigación tras el hallazgo de los cuerpos de las víctimas: Ignacio Pablo Sánchez y su colaborador “J.P.M.”; de acuerdo con el boletín, ambos presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y fueron localizados en el tramo carretero que conduce a la fábrica.

Conflicto político sería la posible causa por la que asesinaron al exalcalde de Santiago Sochiapan

Las primeras líneas de investigación apuntan a posibles conflictos entre parrados locales, aunque se mantienen abiertas todas las hipótesis sobre el móvil del ataque.

Ignacio Pablo Sánchez, quien se desempeñó como presidente municipal por Morena y recientemente aspiró nuevamente a la alcaldía bajo el Partido del Trabajo, se encontraba en su lugar de trabajo acompañado por su colaborador, quien también perdió la vida en el ataque. Ambos fueron sorprendidos mientras realizaban actividades cotidianas dentro de la fábrica de tabiques.

Al momento, la Fiscalía veracruzana continúa con los peritajes y entrevistas necesarias para esclarecer los hechos y determinar si se trató de un ataque planificado o un ajuste de cuentas relacionado con tensiones entre grupos en la región.

