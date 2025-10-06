Asesinan a excandidata del PT en Atoyac, Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Jessica Flores Luna Aguilera fue atacada por sujetos armados. Foto: Archivo

Hombres armados atacaron y asesinaron a la excandidata del PT a la alcaldía de Yanga, Jessica Flores Luna Aguilera, en el municipio de Atoyac, Veracruz, la tarde de este lunes.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se dirigía a la escuela primaria Benito Juárez para recoger a su hija cuando fue interceptada por sujetos armados.

Fiscalía de Veracruz abre investigación por el asesinato

Tras el ataque, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) confirmó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La institución indicó que se activaron los protocolos de búsqueda en la zona para localizar a los agresores.

Vecinos del lugar informaron que el vehículo de la víctima perdió el control y terminó impactado contra la barda perimetral de la institución educativa, donde se desplegó un operativo de seguridad.

La víctima fue candidata del PT en el proceso electoral 2025

Jessica Flores Luna Aguilera participó como candidata del Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Yanga durante el proceso electoral 2025. Hasta el momento, el partido no ha emitido posicionamiento oficial sobre el hecho.

El ataque se registró en una zona escolar del municipio de Atoyac, lo que generó alarma entre los habitantes y el personal educativo. Elementos de seguridad pública estatal y municipal acudieron al sitio para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.

Autoridades buscan a los responsables del ataque armado

Las autoridades ministeriales informaron que continúan con la recolección de indicios balísticos y testimonios para identificar a los agresores. De forma preliminar, se sabe que los atacantes viajaban a bordo de un vehículo y dispararon directamente contra la excandidata antes de huir del lugar.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), mientras la FGE de Veracruz continúa con las investigaciones.

