Avanzan las labores de limpieza en Poza Rica, tras lluvias

Avanzan las labores de limpieza en Poza Rica, Veracruz, tras la devastación sufrida por el desbordamiento del río Cazones. Personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) realiza patrullajes por las calles aún llenas de lodo en busca de personas desaparecidas.

Incluso, revisan los vehículos que el agua arrastró, para descartar que haya personas fallecidas al interior. Pobladores que perdieron todo, y que buscan a algún familiar, relatan el infierno que atraviesan.

“Nosotros alcanzamos a salir y a subirnos a las casas, y el vecino de aquí no pudo salir, el sí falleció. Esa es mi casa, requiero ayuda para bajar cosas que no sean peligro para los demás, necesitamos ayuda para las personas solas como yo”

Miriam Hernández / damnificada Poza Rica

El olor nauseabundo forma parte del ambiente, tras varios días con el agua estancada que dejaron las lluvias. La reconstrucción avanza de manera lenta.

En el arroyo Sal Si Puedes aún hay vehículos que fueron arrastrados, y calles donde no se puede transitar. Las paredes de las viviendas quedaron llenas de lodo e hidrocarburo de las petroquímicas de la región y los pozos petroleros.

“Se rompe un ducto en San Marcos y todo ese chapopote, todo ese hidrocarburo se arrastra hacia acá, ahorita que estuvo más fuerte la inundación estuvo más feo. Aquí está la muestra de cómo está, huele feo”

Esther Cruz Flores / damnificada

Los cuerpos de animales muertos se suman a la destrucción, lucen encalados y entre lodo espeso, contaminado. Es así como las calles de Poza Rica siguen obstruidas por toneladas de basura y cientos de personas buscando cómo seguir adelante.