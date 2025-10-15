GENERANDO AUDIO...

Desde la Ciudad de México llegaron equipos de refuerzo para apoyar en la limpieza y rescate tras las graves inundaciones provocadas por el desbordamiento del Río Cazones en Poza Rica, Veracruz. Las cuadrillas ingresan a las colonias afectadas como La Granja e Ignacio de la Llave, donde el agua destruyó calles, vehículos y viviendas.

Los equipos trabajan para succionar el lodo que mantiene sepultadas las calles y liberar accesos para retirar autos y muebles dañados. Decenas de vehículos quedaron atrapados en arroyos llenos de fango, dificultando la recuperación de las zonas afectadas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

César Cruz, damnificado, relató la magnitud de la inundación:

“Subió 4 y medio metros en una hora… aquí pasaba gente con carros adentro gritando que los salvaran. Fallecidos, uno aquí y uno allá.”

La Comisión de Búsqueda intensificó los recorridos para localizar a personas desaparecidas y descartar que jóvenes de la Universidad Veracruzana se sumen a la lista de no localizados. Daniela Macías, integrante de la comisión, señaló:

“Estamos haciendo recorrido por las calles para saber si hay personas no localizadas con la familia y vecinos. En esta zona todos están, pero seguimos revisando las más afectadas.”

Entre las víctimas de la inundación, Alexis Ortiz mostró las ruinas de su hogar:

“Aquí teníamos una mesa, comedor y ahí quedó el clímita que habíamos comprado.”

Las labores de limpieza y rescate continúan, mientras las autoridades buscan restablecer la normalidad en las colonias más afectadas de Poza Rica.