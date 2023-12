¿Navidad austera? Tunden en redes sociales al Ayuntamiento del Álamo por poner pequeño árbol

El árbol de Álamo causó revuelo. Foto: Fb: Martínez Silvestrre.

El árbol de Navidad del municipio de Álamo, Veracruz, ha empezado a llamar la atención de los usuarios, pues, a diferencia de otros años, tiene un pequeño tamaño.

La Navidad ya está a la vuelta de la esquina, y con ella cientos de adornos, luces y pinos que son instalados anualmente en los diversos municipios y estados de México para alegrar el corazón de los ciudadanos.

No obstante, en esta temporada decembrina 2023, el árbol de Navidad del Ayuntamiento de Álamo, Veracruz, ha causado revuelo en redes sociales debido a su pequeño tamaño.

Ayuntamiento del Álamo pone pequeño árbol navideño y lo critican

Diversos usuarios han subido a redes, como Facebook y X (antes Twitter), imágenes del diminuto pino, que presuntamente funge como el árbol encendido de este año.

En las fotografías, se observa un pequeño pino de Navidad dentro del kiosco, frente a la Presidencia Municipal de Álamo.

Este pino mide aproximadamente 2 metros de alto y un metro de ancho. Se encuentra decorado con esferas plateadas.

El tamaño del árbol y su ubicación (casi escondida) ha causado revuelo en redes sociales en grupos y perfiles del municipio de Veracruz.

Tunden a Ayuntamiento del Álamo por pequeño árbol de Navidad

Mediante las plataformas mencionadas, internautas tundieron al Ayuntamiento del Álamo por poner un árbol de Navidad tan pequeño.

Algunos de los comentarios que destacan son:



Como siempre en Alamenso

• Mejor no pongan nada

El Grinch que se robó la navidad

• No vaya a hacer un corto con tanta luz

El único que aplicó la austeridad

• Somos la burla de toda Ciudad Peluche

No soportaron ver un pino tan lujoso

• Está más grande el que yo puse en mi casa



Debido a las críticas recibidas, las autoridades de Álamo indicaron, según medios locales, que hay otro árbol de Navidad de gran tamaño frente a la feria y la pista de hielo.

