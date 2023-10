El perro ya es atendido en Veracruz. Foto: FB/ Vázquez Alegría-Reportero

Un hombre en presunto estado de ebriedad macheteó a un perro en la colonia Libertad de Expresión, Las Bajadas, Veracruz.

Lamentablemente, los casos de maltrato animal continúan en el país; hace unos días, se dio a conocer el rescate de 10 lomitos en Puebla. Y ahora se ha viralizado el caso de “Chocolate”, un perro que fue macheteado por un hombre en estado de ebriedad en Veracruz.

Imágenes fuertes: perro fue macheteado por hombre en Veracruz

Advertencia; el siguiente material visual contiene violencia. Se recomienda discreción:

Borracho machea a perro en Veracruz; ¿por qué lo atacó?

Rogelio “N”, hermano del agresor, detallo para medios locales los hechos. El pequeño “lomito” café de nombre “Chocolate” cavó un hoyo por debajo de la puerta de la casa de su atacante.

Lo anterior, debido a que dicho hombre tiene por mascota a una perrita que se encuentra en periodo de fertilidad; “Chocolate” quería estar con ella.

No obstante, el perro no logró su objetivo, pues al entrar al domicilio, se encontró con el hombre de Veracruz, borracho y enojado. Bajo los efectos del alcohol, el sujeto decidió clavar un filoso machete en la cabeza del pequeño can.

El periodista “Vázquez Alegría-Reportero” subió fotos de las lesiones de “Chocolate” tras ser macheteado. En las imágenes, se ve al tierno perrito con una gran herida, al rojo vivo, en medio de los ojos.

Asimismo, el periodista subió una foto del presunto agresor y de su perrita, que es una chihuahua.

Atienden a “Chocolate”

Posteriormente, medios locales dieron a conocer que, tras la agresión, el can fue a su casa a pedir auxilio.

Josefina “N”, su dueña, lo llevó rápidamente al Centro de Salud Animal de la localidad. “Chocolate” cuenta con heridas en los ojos, la cabeza y parte del hocico.

Al momento, el perro de Veracruz se encuentra en estado de recuperación; su vida aún corre riesgo.

¿Cómo se castiga el maltrato animal en Veracruz?

De acuerdo con el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el maltrato animal es un delito sancionado.

El artículo 264 Ter, define que se castiga con 6 a 2 años de prisión y una multa de 50 a 100 días de salario mínimo.