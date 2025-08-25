Captan a sujeto arrastrar a perrito en Veracruz; lo amarró a una camioneta

GENERANDO AUDIO...

En Veracruz, captaron un caso de maltrato animal. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Xalapa, Veracruz, vecinos intentaron rescatar a un perro que fue atado a una camioneta en movimiento, conducida por un hombre. El video del hecho generó gran indignación en redes sociales, pues mostró cómo el animal era arrastrado por la calle.

Video del maltrato animal

Las imágenes comenzaron a viralizarse ayer. El hecho ocurrió en la colonia Revolución, donde se observó a un hombre con una correa en la mano, al perro tendido en el suelo y a varias personas reclamándole por su acción.

El presunto dueño intentó defenderse alegando que no estaba en estado de ebriedad, ya que viajaba con su familia en el vehículo.

Sin embargo, los vecinos insistieron en que le tocaron el claxon varias veces porque el perro iba siendo arrastrado. El lomito, visiblemente agotado, ya no podía levantarse del suelo. El conductor sólo se detuvo porque otros automovilistas le advirtieron de la situación; de lo contrario, habría seguido su camino.

¿Qué es el maltrato animal?

El maltrato animal es cualquier acción u omisión que cause dolor, sufrimiento o daño físico o psicológico a un animal, ya sea de manera intencional o por negligencia. Este puede manifestarse de distintas formas, como:

Golpear o herir a un animal

Abandonarlo sin alimento, agua o refugio

Forzarlo a trabajar en exceso o en condiciones inadecuadas

Mantenerlo en espacios sucios, reducidos o insalubres

No brindarle atención veterinaria en caso de enfermedad o lesión

Explotarlo en peleas, espectáculos o cría descontrolada

Negarle alimento o agua como castigo

Además de ser un acto de crueldad, el maltrato animal constituye un delito en muchas entidades, por lo que puede ser sancionado por la ley.

