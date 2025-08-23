Captan en video tromba marina en Boca del Río, Veracruz

GENERANDO AUDIO...

La noche de este viernes se registró una tromba marina frente a la costa de Boca del Río, Veracruz, en medio de una fuerte tormenta que azotó la zona conurbada, sin dejar daños materiales ni personas lesionadas.

El fenómeno natural, también conocido como manga de agua, se extendió sobre el mar, cerca del icónico boulevard Manuel Ávila Camacho veracruzano, mientras relámpagos iluminaban el cielo y una intensa lluvia cubría la ciudad.

El inusual espectáculo fue captado en fotos y videos por transeúntes y vecinos, quienes compartieron las imágenes en redes sociales, donde causó inquietud entre los cibernautas.

Mientras que, de acuerdo con reportes, la tromba habría estado relacionada con la Onda Tropical 24, que canalizó humedad e inestabilidad hacia las costas veracruzanas, creando las condiciones necesarias para su aparición.

Qué es una tromba marina y por qué ocurre

Las trombas marinas son vórtices de aire conectados a nubes de tormenta que se extienden hacia la superficie del agua. Aunque su apariencia es similar a la de un tornado, suelen ser menos intensas y de corta duración. Expertos explican que se forman debido a la inestabilidad atmosférica y a las corrientes dentro de las nubes cumulonimbo.

Si bien las trombas marinas rara vez representan un peligro directo para la población en tierra, pueden ser riesgosas para embarcaciones pequeñas debido a sus vientos rotativos capaces de volcarlas.

En 2023, un fenómeno similar alcanzó a tocar tierra en la playa Villa del Mar, Jalisco, dejando una persona lesionada. En contraste, la de este viernes permaneció sobre el mar hasta disiparse sin consecuencias mayores.

