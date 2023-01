Carnaval del Viejo en Veracruz para despedir el 2022, hasta la Reina Isabel participó

La reina Isabel del Reino Unido llegó a Oteapan, Veracruz, o por lo menos en la representación del Carnaval del Viejo en donde decidieron homenajear a la soberana, luego de que su partida se registrara en este 2022.



En un ambiente festivo, como solo saben hacerlo durante los carnavales veracruzanos, la reina junto a su guardia real, desfiló por las principales avenidas.

En este municipio veracruzano despiden el año con un Carnaval del Viejo



“Me siento orgulloso de participar este año para que esta tradición no se pierda, me siento orgulloso de que siempre me toman en cuenta en diferentes grupos a realizar personajes principales”



La sátira caracteriza el paseo y los participantes.



El muñeco de trapo representa el año que se va y la caracterización depende de la creatividad que le inyectan.

Los hombres se visten de mujeres y representan las viudas que dejará el pobre viejo al ser quemado y miles de personas acuden a verlos.

“De un principio ya años yo que tengo más de 60 años esto ya es tradición no como lo vemos ahorita, pero en otra forma, se ha modernizado un poco, la característica del pueblo” Joel Luria, poblador de Oteapan

Cerca de 15 contingentes entre grupos de ocho participantes participaron por llevarse el primer lugar que consistió en un premio de 25 mil pesos y donde la Reina Isabel logró coronarse como la mejor, aunque no pudo entender el español.