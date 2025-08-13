GENERANDO AUDIO...

En el primer semestre de 2025 aumentaron las extorsiones. Foto: UnoTV

En Veracruz, el caso de la taxista Irma Hernández sigue causando controversia, luego de que fuera privada de la libertad por negarse a pagar una extorsión. Este delito incrementó un 60.7% en el primer semestre del año en la entidad, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Extorsiones por mes en Veracruz

El delito mostró un aumento constante mes a mes: en enero y febrero se denunciaron 56 casos cada uno; en marzo, 88; en abril, 82; en mayo, 82; y en junio, 90, de acuerdo con el reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común del SNSP.

Un ejemplo del tema de extorsiones en la entidad es el caso de la taxista Irma Hernández, quien fue levantada por un grupo criminal denominado “Mafia Veracruzana”. Un video desató la indignación social al mostrar a la mujer amedrentada y maniatada, leyendo un mensaje dirigido al gremio.

“Mi nombre es Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con la Mafia Veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe ser con ellos… o van a terminar como yo”.

Días después, la taxista fue localizada sin vida.

La extorsión es un delito de alto impacto que genera alarma y preocupación entre la sociedad.

¿Qué hay de nuevo sobre el caso Irma?

Hace unos días, la Fiscalía de Veracruz informó que hay cuatro detenidos por la muerte de Irma, y que su deceso se debió a la tortura a la que fue sometida.

Los detenidos son Octavio “N”, Jeana Paola “N”, Víctor Manuel “N” y José Eduardo “N”, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista en el municipio de Álamo.

Pese al caso, no se tomó en cuenta el delito de extorsión a la taxista por parte de la “Mafia Veracruzana”

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]