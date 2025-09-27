GENERANDO AUDIO...

Foto: Ilustrativa/getty

Durante los preparativos para la conmemoración del 204 aniversario de la Armada de México, dos embarcaciones tipo Defender colisionaron frente al muelle del Malecón de Veracruz, informó la Secretaría de Marina (Semar).

El accidente ocurrió la mañana de este sábado, cuando personal naval realizaba prácticas previas a la exhibición pública. El hecho sorprendió a los asistentes, que presenciaron la maniobra y compartieron videos en redes sociales.

Marina confirma lesiones menores tras choque en Veracruz

La Semar detalló en un comunicado que dos elementos resultaron con lesiones menores, por lo que recibieron atención médica oportuna. Actualmente, se reportan fuera de peligro.

Las embarcaciones involucradas fueron retiradas del área y se encuentran bajo revisión técnica para determinar las condiciones en que quedaron después del impacto.

Protocolos de seguridad en prácticas navales

De acuerdo con la dependencia, estos ejercicios conllevan riesgos operativos, sin embargo, existen protocolos de seguridad que incluyen brigadas médicas y de apoyo inmediato para atender cualquier eventualidad.

La Marina subrayó que estas prácticas forman parte de los preparativos para los festejos oficiales que se llevarán a cabo en el puerto de Veracruz este fin de semana.

Comunicado oficial de la Marina

La Secretaría de Marina puso a disposición de la ciudadanía su comunicado de prensa oficial, en el que se detallan las acciones posteriores al accidente y la atención brindada a los elementos lesionados.

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer más información sobre los avances en la revisión de las embarcaciones y los ajustes de seguridad para las exhibiciones programadas.