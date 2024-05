¡Se le pasó la mano con el castigo! Maestro deja alumnos encerrados y sin ventilación; ya fue suspendido

“Somos el Segundo D y sobrevivimos a que el profe nos encerrara en un salón sin clima” Fue la leyenda que se aprecia en un video en redes sociales, donde estudiantes de la Secundaria Técnica 73 en Villa Allende de Coatzacoalcos Veracruz, denuncian haber sido encerrados por su maestro en el salón por no terminar una tarea de matemáticas.



Los padres de familia señalan que sus hijos estuvieron cerca de 50 minutos sin clima, y con puerta y ventanas cerradas.

“Fueron 25 niños que no entregaron su actividad, el maestro se molestó de tal manera que tomó la medida de cerrar el salón donde se encontraban. No era necesario cerrar las ventanas, podía ventilar el aula con mantenerlas abiertas, pero no lo hizo, era una manera de sancionarlos“. María Teresa Córdoba / Madre de menor afectado

En los vídeos se observa a los alumnos acostados en el suelo, otros sentados en los rincones, soplando con libretas, pues Coatzacoalcos sufre de altas temperaturas arriba de los 38 grados centígrados.



La dirección escolar indicó que cerca de 20 padres de familia se quejaron por lo excesivo del castigo contra sus hijos.

“Había una actividad por realizar y se le salió de control al maestro el grupo y obviamente pasó lo que se mencionó en redes, no los dejó salir, no había climas porque no tenemos luz y ayer estábamos arreglándolos y los últimos cinco minutos fue la parte que el maestro se negó a hacerlo. Ayer se tomó la queja de los padres por escrito, el día de hoy se platicará con el maestro, se levantará el acta y después de eso se hace conocimiento a supervisión escolar, y ellos harán lo propio “ Ciro Fernández Gonzalez | Director Secundaria Técnica 73

Hasta el momento se sabe que el docente identificado como Rodolfo, fue suspendido de sus funciones, mientras la Secretaría de Educación en Veracruz determinará si hay alguna sanción extra por omisión de cuidado y exceso de castigo contra los estudiantes.