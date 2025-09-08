GENERANDO AUDIO...

Un video difundido a través de TikTok causó indignación en Veracruz, luego de mostrar a una mujer que, presuntamente, en estado de ebriedad, chocó con varios vehículos antes de escapar de la escena.

Video: mujer causa choque masivo en calle de Veracruz

La grabación, de apenas 35 segundos y compartida por el usuario @yannickmetallico el día de ayer, 7 de septiembre, exhibe el momento en que la conductora de un Nissan Altima blanco con placas YSK-515-A reflexiona brevemente tras un choque inicial. Sin embargo, lejos de detenerse y responder por los daños, intenta darse a la fuga, lo que desencadenó una peligrosa secuencia de colisiones.

En las imágenes se aprecia cómo vecinos del lugar intentan reclamarle por el primer accidente, pero la mujer, aparentemente confundida y bajo los efectos del alcohol, vuelve a acelerar. En ese intento, impacta contra una motocicleta estacionada frente a una vivienda, lo que aumenta la tensión en la zona.

Lejos de detenerse, la conductora vuelve a maniobrar para seguir su camino, pero termina golpeando otro automóvil. Finalmente, en un tercer movimiento fallido, choca contra un nuevo vehículo, dejando destrozos a su paso.

La huida se concreta segundos después, cuando se le ve marcharse con la puerta trasera del lado izquierdo severamente dañada y colgando, evidencia clara de la serie de percances que había ocasionado.

El video no tardó en viralizarse, generando comentarios de molestia y exigencias de que las autoridades locales identifiquen a la responsable. Usuarios subrayaron el peligro que representó la acción de la mujer, no sólo por los daños materiales, sino por el riesgo de atropellar a alguien en su intento de escapar.

Hasta el momento, no se ha informado si la conductora ya fue localizada o si existe una denuncia formal por parte de los afectados.

