A través de redes sociales, se ha difundido la denuncia de un presunto asalto masivo en la autopista Puebla-Orizaba.

Hace casi un mes, se hizo viral el caso de un presunto fuerte atraco a decenas de automovilistas en las Cumbres de Maltrata, Veracruz.

Ahora, de nueva cuenta, empezó a circular un video que denuncia un asalto masivo en la autopista Puebla-Orizaba, cerca de las Cumbres de Maltrata.

De acuerdo con el clip de 1:41 minutos, se ve la autopista mencionada con algunos vehículos varados y personas fuera.

Inmediatamente, un conductor empieza a narrar los hechos, al inicio dice: “Ahí está para que no digan cuentos, yo lo estoy viviendo, asalto en la autopista a Puebla”.

La narración detalla que cuando transitaba por la vialidad mencionada, tuvo que frenar cerca del mirador de las Cumbres de Maltrata.

Ya que algunos conductores lo alertaron sobre la presencia de personas armadas que estaban asaltando más adelante, en la parte alta.

El conductor detalla, que, aunque hay dos policías en el asalto masivo, no pueden hacer nada, porque los asaltantes son los pueblos cercanos.

“Los tráileres no pueden regresar, dos policías, pero no pueden hacer nada, no pueden disparar porque es gente de pueblo que baja a asaltar y si le hacen algo se baja toda la gente del pueblo”.

Conductor afectado en presunto asalto masivo.