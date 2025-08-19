GENERANDO AUDIO...

Foto: Shutterstock//Ilustrativa.

El secretario de Salud de Veracruz, el doctor Valentín Herrera, confirmó que el brote diarreico que afectó a decenas de pobladores en el municipio de Tatahuicapan, corresponde a una enfermedad infecciosa provocado por la bacteria Escherichia coli (E. coli).

Sin embargo, fue la gobernadora Rocío Nahle, quien en rueda de prensa, dio detalles sobre este padecimiento que afectó a 245 personas.

“El brote diarréico en 245 pacientes no es cólera son infecciones por E. Coli bacteria negativa donde abunda cierta materia fecal. Se está revisando un manantial tomando acciones de toda la comunidad”, indicó Nahle, quien también señaló que, de las 245 personas atendidas médicamente, al menos 135 fueron dados de alta.

Además se confirmó el deceso de una persona en Tatahuicapan que acorde a los resultados médicos ocurrió por “desnutrición” agravada por el cuadro de la infección.

¿Qué es la infección por E. Coli?

E. coli es el nombre de un tipo de bacteria que vive en el intestino. La mayoría de las E. coli no causan problemas. Pero, algunos tipos pueden producir enfermedades y causar diarrea, indicaron los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos (NI por sus siglas en inglés).

De hecho, el peor tipo de E. coli puede causar una diarrea hemorrágica y a veces insuficiencia renal y hasta la muerte.

Síntomas

Esta bacteria se puede adquirir por consumir alimentos que la contienen, y los síntomas pueden incluir:

Náuseas o vómitos

Fuertes cólicos abdominales

Diarrea líquida o con mucha sangre

Cansancio

Fiebre

Hasta el 2 de agosto de 2025, la Secretaría de Salud deportó que en México se han registrado 378 mil 637 casos de enfermedad diarreica aguda.