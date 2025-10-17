Conoce las rutas de la megamarcha de hoy en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Megamarcha en Veracruz. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana (UV) saldrá a las calles este viernes en una jornada de marchas pacíficas convocadas por el colectivo Nido Estudiantil UV, en solidaridad con las víctimas de las recientes inundaciones que han afectado a gran parte del estado.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, las movilizaciones se realizarán de manera simultánea a partir de las 13:00 horas en distintos puntos del estado, con recorridos que buscan visibilizar las demandas estudiantiles y el llamado a la acción institucional ante la emergencia.

Puntos de partida de la megamarcha en Veracruz

En Xalapa, la marcha iniciará frente al Teatro del Estado, avanzando hasta la Rectoría de la Universidad Veracruzana

Desde el puerto de Veracruz, partirá desde Paseó Martí con destino a la Vicerrectoría regional

En Orizaba, las participaciones saldrán desde la iglesia de los Dolores para dirigirse hacia la Vicerrectoría de la UV

Para Coatzacoalcos, la marcha se llevará a cabo dentro del propio campus universitario

Poza Rica y Tuxpan priorizan ayuda humanitaria

Aunque también estaban previstas movilizaciones en Poza Rica y Tuxpan para el próximo 24 de octubre, estas fueron suspendidas temporalmente, pues las comunidades estudiantiles decidieron priorizar la recolección de víveres y apoyo para las zonas más afectadas por las lluvias.

El gobierno federal confirmó que las intensas precipitaciones han dejado 32 personas fallecidas y 14 desaparecidas en Veracruz.

La Universidad Veracruzana no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las afectaciones a su comunidad, aunque lamento el fallecimiento de Diana Jael Cuervo Santos, estudiante de Psicología en la región Poza Rica-Tuxpan.

Reclamos en redes y llamado al respeto

En redes sociales, las publicaciones oficiales de la UV se ha llenado de mensajes de inconformidad y exigencias de respuesta institucional. Hasta ahora los estudiantes preparan una ”Megamarcha por la memoria y la justicia”, reafirmando el carácter pacífico y respetuoso de su movimiento.

Centros de acopio y apoyo estudiantil

Nido Estudiantil UV informó que este viernes se instalarán centros de acopio temporales en los puntos de partida de la marcha.

En Coatzacoalcos, los propios alumnos se encargarán de trasladar víveres y donativos a las zonas afectadas.

Con pancartas, consignas y solidaridad, las y los universitarios buscan llenar las calles de voces que demanden verdad, apoyo y justicia para las víctimas y sus comunidades.