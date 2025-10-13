Continúa desastre por desbordamiento del río Cazones en Poza Rica

GENERANDO AUDIO...

Toneladas de basura, lodo, electrodomésticos y muebles regados por las calles, es como se encuentran las colonias asentadas en la ribera del río Cazones en Poza Rica, Veracruz. Tras cuatro días del desbordamiento histórico, la limpieza continúa.

Pobladores de la colonia Las Gaviotas Infonavit, lo perdieron todo. Por sus calles, las familias caminan entre maquinaria y voluntarios que realizan un esfuerzo titánico por retirar los escombros.

“Nosotros no habíamos podido acceder, estaba muy alto apenas ayer y hoy, amigos y familia que están aquí. Se subieron las cosas, pero el agua llegó muy arriba”

Socorro Aguilar / pobladora damnificada

Las pérdidas aún son incuantificables, pues el río también dañó las estructuras de las viviendas y hay zonas donde el agua sigue estacada.

“Es algo muy feo, muchas familias perdieron lo que tenían, el agua llegó hasta los segundos pisos, no ha venido nadie a apoyar a la gente, han venido grupos de voluntarios. Se han sacado mucho escombro, mucho lodo, animales pequeños vaya” Jesús Jiménez / voluntario

Ejército aplica el Plan DNIII-E

Sin embargo, el gobierno de Veracruz no ha actualizado la cifra de fallecidos, pues aún hay muchos desaparecidos. La presidenta Claudia Sheinbaum visitó la zona e informó que será la fiscalía del estado quien informe la cifra oficial de fallecidos.

“A través de la FGE se está certificando que en verdad sean personas fallecidas, y las personas no localizadas también se está haciendo un registro y le pedimos a las familias que si no han encontrado su familiar puedan marcar el 079”

Claudia Sheinbaum / presidenta de México

Las manos voluntarias no han faltado y proveen de ropa, comida y agua a quienes aún están entre el lodo. Mientras los trabajos avanzan en la zona, la tristeza y desesperación se refleja en el rostro de los damnificados. A la par, la Secretaría de la Defensa Nacional mantiene el Plan DN-III-E en la entidad, mientras que este domingo activó un puente aéreo entre el Edomex y el aeropuerto de Poza Rica.

Universidad realizará censo

En este marco, y tras los reclamos a Sheinbaum Pardo durante su visita a Poza Rica, la Universidad Veracruzana (UV) informó que realizará un censo entre su estudiantado para ver cuántos resultaron damnificados durante la inundación en la región norte del estado.

A través de un comunicado en su cuenta de X, la institución acotó que “hasta el momento, lamentablemente una de nuestras estudiantes ha perdido la vida, se trató de nuestra alumna de Psicología, Diana Jael Cuervo Santos”, agregando que apoya a su familia para el regreso del cuerpo a su natal Tamiahua.

“Se realiza un censo de las y los estudiantes que resultaron afectados en distintos rubros y asi tener la información de todos los integrantes de nuestra comunidad estudiantil. Durante la emergencia hemos desplegado una red solidaria para apoyar a quienes más lo necesitan, comunidad universitaria y población en general”

Universidad Veracruzana

De igual forma, acotó que se han abierto refugios temporales y espacios de resguardo para estudiantes y familiares en sus instalaciones, así como un centro de acompañamiento con apoyo por parte del personal institucional.

Ello, sin dejar de lado que activó la recolección de víveres y artículos de primera necesidad en varios de sus espacios universitarios.