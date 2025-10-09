Continúa suspensión de clases en 58 municipios de Veracruz por fuertes lluvias

GENERANDO AUDIO...

Gobierno de Veracruz extiende suspensión escolar por lluvias. Foto: Cuartoscuro

Debido a los efectos del temporal lluvioso que se mantendrán hasta el próximo jueves, el Gobierno de Veracruz informó que continuará la suspensión de clases en 58 municipios del norte de la entidad, como medida preventiva para proteger la seguridad de estudiantes y personal educativo.

Autoridades extienden suspensión por temporal lluvioso

De acuerdo con el reporte oficial, las precipitaciones intensas continuarán afectando principalmente la zona norte de Veracruz, por lo que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), determinó mantener la suspensión de actividades escolares este 9 de octubre en todos los niveles educativos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El anuncio fue emitido en coordinación con la Secretaría de Protección Civil, que advirtió que el temporal podría generar encharcamientos, deslaves y crecidas de ríos, por lo que pidió a la población mantenerse alerta ante cualquier aviso meteorológico.

Recomendaciones ante las lluvias en Veracruz

Las autoridades locales solicitaron a la ciudadanía seguir las actualizaciones del pronóstico meteorológico oficial, evitar cruzar ríos o zonas inundadas y atender las indicaciones de Protección Civil municipal.

Asimismo, recordaron que el número de emergencias 911 permanece disponible para atender reportes durante la contingencia. La población fue exhortada a mantenerse informada por medios oficiales y evitar la difusión de rumores en redes sociales.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]