¡Síguela cuidando! Hay corte de agua intermitente en 53 colonias de Veracruz

En medio de la crisis hídrica y las constantes olas de calor que atraviesa el país, 53 colonias de Veracruz experimentan un corte de agua intermitente que afecta el almacenamiento y suministro de esta en las casas de los veracruzanos.

Mediante redes sociales, Grupo Mas, Agua y Saneamiento, anunció, el pasado 8 de abril, que la suspensión del servicio de agua comenzaría al día siguiente (9 de abril), y que este será de 12:00 de la noche a las 4:00 de la madrugada, todos los días, sin saberse exactamente por cuánto tiempo. A causa de esto, 53 colonias de la ciudad de Veracruz sufren un corte de agua intermitente.

Por retrasos en trabajos de mantenimiento, no hay fecha para el cese del corte de agua en Veracruz

Si bien, dentro del comunicado no se precisa una fecha en la que el suministro de agua se normalizara, se esperaba que la fecha de restablecimiento esa pronto. No obstante, el 10 y 11 de abril, la empresa informó que los trabajos realizados en los pozos no se llevaron a cabo dichos días. Por lo que se entiende que el restablecimiento normal de la red tardará más tiempo.

¿Por qué hay corte de agua en Veracruz?

El Grupo MAS señaló que la Temporada de Estiaje 2024 ha generado complicaciones adicionales, especialmente debido a la disminución de los niveles de agua en el Río Jamapa, lo que ha afectado significativamente la capacidad de potabilización y distribución de agua.

Esta reducción drástica en el caudal del río ha impactado el suministro en las plantas Tejar I y II, las cuales proveen agua al 35% de los municipios conurbados de Veracruz – Boca del Río. Como resultado, se registró una disminución del 15% en la producción de agua apta para consumo humano.

¿Cuáles son las colonias afectadas por el corte de agua de Veracruz?

En un comunicado de prensa, Grupo MAS detalló que las localidades afectadas por el megacorte de agua pertenecen a aquellas que se surten a partir de las plantas Tejar I y Tejar II. A continuación te dejamos la lista:

Alfredo Bonfil

Artículo 123

El Jobo

Enrique C. Rébsamen

Flores del Valle

Fraccionamiento Floresta

Francisco Villa

Fraccionamiento Malibrán

Las Antillas

Las Razas

Lorenzo Barcelata

Los Ríos

María C. Rojas

Adolfo López Mateos (parte baja)

Puente Moreno

18 de Marzo

20 de Noviembre

Benito Juárez

Dos Bocas

El Bosque

El Tejar

Fraccionamiento Arboledas

Colonia Bajo del Jobo

Granjas Boticaria

Las Flores

Residencial del Bosque

Joyas del Castillo

Rodríguez Alcaine

Fraccionamiento Lomas del Tejar

Palmas Green

Los Contreras

Ejido Primero la Palma

Arboledas San Ramón

Las Palmas de Medellín

Francisco Conteras

Gutiérrez Rosas

Héroes de Veracruz

Infonavit Casa Blanca

