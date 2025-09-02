Crecida del río Coatzacoalcos hunde transbordador en Hidalgotitlán, Veracruz

GENERANDO AUDIO...

El hecho se registró este martes al sur de Veracruz. Foto: José Manuel Alor

Este martes, el incremento del caudal y la fuerza de los afluentes del río Coatzacoalcos provocaron el hundimiento del transbordador que comunica la ruta Hidalgotitlán–Jáltipan al sur del estado de Veracruz.

El incidente únicamente dejó daños materiales, sin que se registraran personas lesionadas, pero ha afectado a decenas de productores y pobladores rurales que utilizan este medio de transporte.

Autoridades municipales informaron que, debido a las condiciones actuales del afluente, el servicio de transporte fluvial permanecerá suspendido hasta nuevo aviso.

El río Coatzacoalcos ha mostrado un aumento en su nivel en los últimos días, lo que ha ocasionado complicaciones para la movilidad en comunidades que dependen de la panga como principal medio de conexión.

Río Coatzacoalcos hunde transbordador en Hidalgotitlán; ¿hay rutas alternas?

Mientras continúan las valoraciones de seguridad en el área, se analiza la posibilidad de habilitar rutas alternas por carretera para no interrumpir por completo la comunicación entre ambos municipios.

A diario, cerca de 100 vehículos, entre automóviles y motocicletas, utilizaban esta vía para el transporte de productos y enfermos para las cabeceras municipales.

Por lo pronto, sólo por vía acuática pueden transportar sus insumos para las comunidades ribereñas.

“En este caso, pues tuvimos el percance con nuestro transbordador, el golpeteo del agua a la panga y pues se inundó. Gracias a Dios, el personal que trabaja ahí no tuvo ninguna lesión, solamente pérdidas materiales, pero, como quiera eso, se recupera. Es de vital importancia ese cruce entre nuestro vecino municipio de Jáltipan y los habitantes de nuestro municipio, lo más breve posible, pero sí va a llevar un poquito más de tiempo, por la gravedad de la situación, ahorita, el río va hacia arriba, va creciendo, entonces se nos dificulta” Jesús García, director de Protección Civil de Hidalgotitlán

