Crecida del río Papaloapan arrastra al ganado en Cosamaloapan, Veracruz

Crecida del río Papaloapan arrastra ganado en Cosamaloapan. Foto: Cuartoscuro

La crecida del río Papaloapan provocada por las lluvias intensas de los últimos días arrastró a decenas de cabezas de ganado en el municipio de Cosamaloapan, Veracruz, dejando cuantiosas pérdidas para los productores de la región. Videos compartidos en redes sociales muestran cómo los animales fueron arrastrados por la fuerte corriente mientras sus dueños observaban desde la orilla sin poder rescatarlos.

Ganado arrastrado por la fuerza del agua

Imágenes difundidas por habitantes de la zona, que se han replicado en redes sociales como en la cuenta de denuncia de X identificada como Que Poca Madre, evidencian el momento en que el ganado es arrastrado por la corriente del río Papaloapan, que se desbordó tras las precipitaciones y el desfogue de presas en la región. Productores locales reportaron la pérdida de numerosos animales, lo que representa un impacto económico considerable para las comunidades dedicadas a la actividad ganadera.

Operativo de atención en Veracruz

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que se activaron albergues temporales y se desplegaron brigadas para apoyar a las familias afectadas. En coordinación con autoridades municipales, se realizan recorridos para evaluar daños en viviendas, infraestructura y actividades productivas. “Hasta el momento, no hay comunidades incomunicadas y continúa el monitoreo de los cauces para emitir alertas oportunas”, indicó la dependencia estatal.

Impacto en la economía local

Para los ganaderos de Cosamaloapan, las pérdidas de su ganado representan un golpe económico que afecta de manera directa a la economía familiar. Autoridades locales precisaron que se mantienen las labores de vigilancia en las zonas ribereñas del río Papaloapan para prevenir mayores afectaciones ante posibles nuevas lluvias.

