“De parte del CJNG”: entregan despensas a damnificados en Veracruz

El CJNG entregó despesas en Veracruz. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Tihuatlán, Veracruz, se filtraron videos donde presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) repartieron despensas a supuestos damnificados por las lluvias de los últimos días.

Fuerte video del CJNG

El metraje muestra a los uniformados del llamado “grupo de las cuatro letras” llegar al municipio en una camioneta y comenzar a repartir despensas. En la fila se formaron personas de distintas edades, principalmente, adultos mayores.

“De parte del Cártel Jalisco Nueva Generación”, dijo uno de los sujetos mientras entregaba productos en bolsas transparentes donde se observa papel higiénico y artículos no perecederos.

En otro ángulo del video, uno de los hombres armados pidió a su compañero alejarse para grabar mejor la entrega: “Aléjate más para que se vea”.

¿Qué dijo el Gobierno sobre el video del CJNG?

En la grabación, de un minuto con 20 segundos, se observa la repartición de despensas. Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció haber visto los videos, aunque aclaró que no existe certeza de que hayan sido grabados en Tihuatlán.

“Vimos los videos, no tenemos la certeza de que sean de los lugares reales. Nosotros, particularmente en Poza Rica y en Álamo, estamos enviando maquinaria y brindando toda la atención”, señaló.

No es inusual que integrantes de grupos criminales repartan despensas o juguetes en comunidades, pues buscan ganarse la aceptación de la población para obtener protección y respaldo social.

En Veracruz, las zonas de Poza Rica y Álamo fueron de las más afectadas por las lluvias recientes, por lo que elementos del Gobierno continúan brindando apoyo a los damnificados.