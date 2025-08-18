GENERANDO AUDIO...

El cangrejo azul se encuentra protegido. Foto: Cuartoscuro

En Veracruz, la captura del cangrejo azul (Cardisoma guanhumi) quedó temporalmente prohibida con el objetivo de proteger la reproducción de la especie. Durante esta temporada, miles de ejemplares realizan su recorrido desde los manglares hacia el mar, principalmente en noches de luna llena, cuando ocurre el mayor desove.

¿Cuánto tiempo durará la veda de cangrejo azul en Veracruz?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), se determinó que la veda se aplicará desde las 00:00 horas del 15 de agosto hasta las 24:00 horas del 30 de septiembre, en aguas estuarinas y marinas de jurisdicción federal que corresponden al estado de Veracruz.

Actualmente, se encuentran registrados 29 permisos de pesca comercial, distribuidos entre dos sociedades de solidaridad social, cuatro cooperativas y 23 permisionarios individuales. Las principales zonas de captura del cangrejo azul son Alvarado, Catemaco, La Laja, Nautla, Tamiahua, Tecolutla, Tuxpan, Villa Cuauhtémoc, Tampamachoco, Mandinga, Camaronera y Boca del Río.

Las autoridades advirtieron que quienes incumplan con la medida podrán recibir sanciones conforme a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, además de las disposiciones legales aplicables.

¿Por qué hay veda de cangrejo azul en Veracruz?

Ambientalistas han señalado a medios locales, que en los últimos nueve años la población de este crustáceo ha disminuido de manera significativa en la Riviera Veracruzana, y que en 2025 la caída se volvió más alarmante. Entre los factores que amenazan a la especie destacan el crecimiento urbano, la falta de vigilancia y la pesca ilegal, pese a que el cangrejo azul está considerado dentro de la norma ambiental como recurso protegido.

En mercados locales, el kilogramo de esta especie ha llegado a venderse en hasta 600 pesos, lo que incrementa la presión sobre la especie.

La veda pretende dar un respiro a la especie y garantizar que las futuras generaciones de cangrejo azul puedan seguir habitando los ecosistemas de Veracruz.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]