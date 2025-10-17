Desmiente Universidad Veracruzana que haya 192 estudiantes desaparecidos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Universidad Veracruzana (UV), a través de un comunicado del rector Martín Aguilar Sánchez, desmintió tener 192 estudiantes parecidos, mientras que confirmó el fallecimiento de una estudiante tras la inundación ocasionada por el Disturbio Tropical #90E en la región de Poza Rica-Tuxpan.

Asimismo, reiteró que, tras conocer el deceso de la estudiante de la Facultad de Psicología, apoyó a la familia para trasladar el cuerpo a su municipio de origen.

Así te lo informamos en Uno TV…

Desmienten información falsa

A través de un comunicado, y un videomensaje, emitidos a través de las redes sociales de la UV, el rector Aguilar Sánchez señaló que la Fiscalía General del Estado, y la Comisión Nacional de Búsqueda, informaron no contar con reportes de estudiantes de la universidad en calidad de no localizados.

“Por lo tanto, con firmeza puedo señalar que la información de 192 estudiantes desaparecidos, es falsa”, a la vez que agregó que, desde el viernes pasado, se ha llamado vía telefónica a su alumnado, a fin de confirmar su buen estado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

El mensaje de la UV asegura que, a la fecha, la matrícula de la Facultad de Medicina y la Facultad de Odontología ha sido localizada al cien por ciento, acotando que en el caso de la Facultad de Enfermería continúa estableciéndose comunicación con los estudiantes de los municipios del norte del estado, aunque “de acuerdo a reportes de sus propios compañeros, tenemos conocimiento de su bienestar y que se encuentran ubicados con sus familias”.

Agregó que la estudiante fallecida era Diana Jael Cuervo Santos, quien cursaba el quinto semestre de la Facultad de Psicología. La institución brindó apoyo a su familia para la tramitación oficial del traslado a Tamiahua, su lugar de origen.