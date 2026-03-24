Detienen a 229 migrantes que viajaban en tráiler, fueron interceptados por la SSP en Veracruz

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Detienen 229 migrantes en tráiler con reporte de robo. FOTO: Especial

Un tráiler con reporte de robo fue interceptado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Veracruz y remolcado a un corralón de Xalapa, donde fueron localizados 229 migrantes centroamericanos en el interior de la caja de la unidad.

La detención se llevó a cabo cerca del poblado Puente Nacional, a 20 minutos de la capital de Veracruz. Dentro del tráiler también viajaban 17 menores de edad, de acuerdo con lo reportado por las autoridades.

Detienen migrantes en tráiler interceptado en Veracruz

Según las autoridades, el conductor permanece detenido, mientras que los migrantes que viajaban hacinados solo presentaban deshidratación, por lo que fueron auxiliados en el sitio, al interior de las grúas donde fue transportada la unidad.

Fueron trabajadores de Grúas Méndez quienes, al abrir la caja del tráiler, localizaron a los migrantes en el interior. El hallazgo generó un fuerte dispositivo de seguridad en la colonia Revolución, donde también arribó personal de la Fiscalía General de la República y de la Cruz Roja.

Las autoridades indicaron que los migrantes serán repatriados a su país de origen.

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