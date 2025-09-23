Diputada causa revuelo al proponer llevar café de Veracruz a Marte en nave espacial

GENERANDO AUDIO...

Diputada plantea enviar café de Veracruz a Marte en nave. Fotos: Getty Images

La diputada morenista Victoria Gutiérrez Pérez, presidenta de la Comisión para la Atención, Seguimiento y Desarrollo de la Cafeticultura en el Congreso de Veracruz, anunció, durante una sesión legislativa, que científicos veracruzanos desarrollaron una nave espacial para llevar café de Veracruz al planeta Marte.

En el marco del Día Internacional del Café, la legisladora planteó que este proyecto busca posicionar el producto veracruzano a nivel mundial y fuera del planeta Tierra.

Diputada destaca proyecto para llevar café de Veracruz al espacio

En su intervención, Victoria Gutiérrez afirmó que existe un equipo de especialistas en Veracruz que trabaja en una nave espacial construida con manos veracruzanas, con el objetivo de transportar el aroma del café veracruzano más allá del planeta.

En videos del momento, compartidos en redes sociales, como en la cuenta de X identificada como @porktendencia se puede ver y escuchar un fragmento de la participación de la diputada.

“¿Qué no saben que también en el espacio se toma café? Aquí tenemos en Veracruz grandes científicos que tienen un proyecto, han hecho una nave espacial para Marte, y yo les pedí que nos apoyen para demostrar que en la ciencia y en el espacio también debe estar el aroma de nuestro café…”, expresó la legisladora en tribuna.

Reacciones en el Congreso de Veracruz

La propuesta generó comentarios entre diputados de distintas bancadas, quienes cuestionaron la viabilidad del planteamiento. Legisladores de oposición señalaron que la iniciativa no responde a las problemáticas que enfrenta la cafeticultura, como los precios de producción y la competitividad del mercado, y la calificaron como un tema que requiere mayor análisis técnico antes de plantearse.

Proyecto de científicos veracruzanos

La diputada reiteró que la iniciativa busca resaltar la capacidad de los científicos veracruzanos que trabajan en el desarrollo de esta nave espacial y que el proyecto es una oportunidad para que el café de Veracruz tenga presencia en investigaciones relacionadas con el espacio y la alimentación en futuras misiones. Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el prototipo ni el calendario de pruebas, además de que se ha cuestionado que se trata sólo de “ocurrencias”.

