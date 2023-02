Los divorcios colectivos se llevarán en Nogales, Veracruz. Foto: Gettyimages

De una manera muy creativa, Ernesto Torres Navarro, presidente municipal de Nogales, Veracruz, anunció una segunda jornada de divorcios colectivos. Del 15 de febrero al 15 de marzo de 2023, los locatarios podrán divorciarse de manera gratuita en el municipio.

Ernesto Torres Navarro compartió un reel en su cuenta oficial de Facebook, donde se observa a una mujer mayor diciendo: “Cuando no me creen que me voy a divorciar”, seguido de la famosa frase de “Lilo y Stitch”: “Adivina dónde estoy”; tras un barrido de imagen, sale la mujer feliz firmando su divorcio y bailando con mariachis. El reel termina con el anuncio oficial de la segunda jornada de divorcios colectivos en el Ayuntamiento de Nogales, Veracruz.

Comunicado sobre los divorcios colectivos. Foto: Facebook/ Ernesto Torres Navarro

De acuerdo con el comunicado, los requisitos para el divorcio son haberse casado en el municipio, estar al corriente con las contribuciones y no tener disputas sobre la guardia y custodia de los hijos. La recepción de documentos se hará hasta el 15 de marzo.

Los divorcios colectivos ya son tradición

Hace un año, justamente el pasado 15 de febrero de 2022, el Ayuntamiento de Nogales, a cargo de Ernesto Torres, lanzó la primera jornada de divorcios colectivos, noticia que causó revuelo.

En su momento, el presidente municipal declaró que los divorcios colectivos eran un beneficio para su localidad, ya que en diversas ocasiones mujeres que se encontraban separadas de sus parejas desde hace año se acercaban a él para comentarle que facilitara el divorcio en el estado, puesto que era un trámite difícil.

En medios locales, Ernesto Torres declaró en su momento que aunque no se tienen estadísticas anuales, cada mes se llevan a cabo entre 15 y 20 divorcios, cifra que es elevada, al considerar que para la campaña de bodas colectivas (también por parte del municipio) únicamente se han inscrito cinco parejas.

Asimismo, resaltó que el Ayuntamiento sólo está ayudando con el procedimiento legal a realizar, pues no está en sus facultades llevar a cabo este tipo de acciones.