“El río se desbordó… ¡ligeramente!”: las declaraciones de Rocío Nahle que indignaron en Veracruz

Rocio Nahle, gobernadora de Veracruz. Foto: Cuartoscuro

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, minimizó las inundaciones en el estado al declarar que se “desbordó ligeramente” el río Cazones. Estas palabras causaron indignación entre la población, ya que, el saldo hasta el momento, es de 29 muertos, 18 desaparecidos y 40 municipios afectados.

Gobernadora Rocío Nahle declaró que se “desbordó ligeramente” el río Cazones

Al ser cuestionada por la prensa sobre las inundaciones que afectaron a 40 municipios de Veracruz, principalmente a Poza Rica, la gobernadora Roció Nahle mencionó que se tuvo una situación en la que se “desbordó ligeramente” el río Cazones.

“Ahorita por la mañana. Así que tenemos una situación en la que se desbordó ligeramente el río Cazones“, declaró la gobernadora.

El viernes por la mañana se difundieron imágenes de las afectaciones en Poza Rica por el desbordamiento del río Cazones: calles inundadas, vehículos flotando en el agua y personas atrapadas por la corriente, de acuerdo con el testimonio de los pobladores, es la peor inundación en la región desde 1999.

De acuerdo con las cifras oficiales, las lluvias recientes en México han dejado un saldo de 64 muertos y 65 desaparecidos; de este número 29 fallecidos y 18 desaparecidos son de Veracruz.

El jueves por la tarde, horas antes del desbordamiento del río, Nahle publicó en redes sociales que en Gutiérrez Zamora, Poza Rica y Coatzintla se presentaban anegamientos sobre la orilla del río, pero que “la población está bien”.

“Fue infarto, les guste o no les guste”, Nahle sobre muerte de taxista secuestrada

Esta no es la primera vez que la gobernadora de Veracruz causa polémica por sus declaraciones. En julio pasado, afirmó que Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y taxista que fue secuestrada por un grupo delincuencial, murió de un infarto y “esa es la realidad, les guste o no les guste”.

“Es de miserables llevarlo a niveles de escándalo. La maestra fue violentada, eso lo dije, después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto, esa fue la realidad, les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar”, dijo Nahle.