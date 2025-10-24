“Ella dijo que me ayudaría, no me ayudó en nada”: mujer acusa a Nahle con Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

El hecho se viralizó en redes sociales. Foto: Cuartoscuro

Durante la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Rocío Nahle a Veracruz, una mujer damnificada, con voz quebrada, se acercó a la mandataria para decirle que la dirigente estatal no la ha ayudado tras las inundaciones recientes; dicho reclamo no solo causó incomodidad, sino que se viralizó en redes sociales.

Mujer acusa a Nahle con Sheinbaum por no ayudarla en inundaciones

El intercambio ocurrió ayer, 23 de octubre, en plena gira de supervisión de apoyos en el norte de Veracruz. Un video grabado por ciudadanos captó cómo una ciudadana, que vestía una blusa azul con flores verdes y blancas, le dijo a Sheinbaum: “Ella dijo que me iba a ayudar, pero no me ayudó en nada cuando vino aquí”, en referencia a Nahle. El reclamo fue breve, pero contundente.

La cámara que registraba el encuentro captó el rostro serio de la gobernadora, quien parecía contrariada ante las palabras de la mujer.

Tras escuchar el reclamo, Claudia Sheinbaum intentó mantener la calma y pidió a la afectada que compartiera su nombre y una fotografía para poder atender su caso. Sin embargo, antes de que la conversación avanzara, Rocío Nahle intervino con un tono firme y visiblemente respondió qué “¿Cuándo no he ayudado?”, tratando de defender su gestión.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

El hecho generó reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios destacaron la valentía de la mujer al expresar su inconformidad, mientras otros criticaron la actitud de la gobernadora ante una queja ciudadana legítima.

Al momento, ni Claudia Sheinbaum, ni la gobernadora Rocío Nahle se han pronunciado sobre el reclamo más allá de los diálogos mencionados; por lo que se desconoce si la mujer del video sí recibió ayuda.