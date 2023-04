¡Cuídate! Miles de turistas visitan playas de Veracruz, pero hay alerta de medusas

Las playas del Puerto de Veracruz, Coatzacoalcos, Costa Esmeralda y del norte del estado, son las más visitadas por miles de turistas en estas vacaciones de Semana Santa.

En zonas como Coatzacoalcos, se han dispuesto albercas para niños, mientras que los papás pueden disfrutar de las ricas aguas del Golfo de México.

Sin embargo, ahora, en su catálogo preventivo, autoridades de Protección Civil han colocado la bandera blanca por alertamiento de medusas que, al tener contacto con la piel, provocan quemaduras.

“Que no las quieran agarrar o atrapar, porque esta especie, aunque es menos tóxica, pero igual, al contacto, provoca ardor, enrojecimiento de la piel; aunque no es tan dañino, sí provoca una molestia que puede durar un buen tiempo, pedimos a la población tomar medida y que si las ven, que se retiren”.

De acuerdo con paramédicos de Protección Civil, cerca de siete personas, la mayoría menores de edad, en los últimos días han tenido contacto con carabelas portuguesas, lo que les ha provocado una reacción en la piel.

Después de recibir los primeros auxilios, que constan de un lavado con jabón quirúrgico, hasta el momento, nadie ha requerido ser trasladado a un hospital.

“Pero me imagino, que en el lugar en el que estábamos hay varias, entonces ya le picó una, pues fue de malas, por lo que veo, la Marina anda pasando, dando sus rondines y nos dieron el auxilio. Lo trajimos aquí en el stand de la Marina y le pusieron una pomadita para que ya no se siga inflamando, porque se le puso muy rojo y se le inflamó la mitad de la cara. Lo único que nos recomendaron fue que ya no se meta al mar”.

Denis Aguilera, su familiar sufrió quemaduras por contacto con medusas.