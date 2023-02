En Tlacotalpan, perteneciente al estado de Veracruz, con la tradicional suelta de toros cebú, fue como iniciaron las fiestas de la Candelaria en el municipio declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco).

Más de 100 voluntarios se activaron para el cuidado de los toros, que sólo estuvieron unas horas en las calles y de ahí, fueron resguardados.

Anteriormente, los toros eran sacrificados, pero con las reformas a las leyes ambientales, ahora se busca proteger a los toros y la población tiene la orden de no dañarlos.

Los toros fueron soltados en las avenidas, mientras los jinetes buscaban atarlos con las sogas antes de que fueran arrollados por los animales.

Por el momento, se reporta saldo blanco, pero para estas festividades de Tlacotalpan, se espera la llegada de más de 2 mil turistas.

Cabe recordar que, en municipios de Veracruz, las ferias de tamales adornan las calles como parte de las tradiciones de la Virgen de la Candelaria.

“Pues todo bien, pero sí anda un poco serio. Como otros años, alebrestados no andan, pero tal vez por el no maltrato animal, no los provocan tanto. Yo vengo con un grupo de amigos de Cancún, en moto, los invité y acá andamos”.

Comentó David Quirino, visitante de Cancún a Tlacotalpan.