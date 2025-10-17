GENERANDO AUDIO...

A diez días de las inundaciones en Poza Rica, Veracruz, cientos de familias siguen intentando recuperar lo poco que quedó de sus hogares. En la colonia Lázaro Cárdenas, los vecinos luchan contra el lodo y la destrucción que dejó el desbordamiento del río Cazones, mientras las calles permanecen llenas de basura y muebles inservibles.

Las escenas son desoladoras: colchones, salas y ropa cubiertos de lodo se apilan afuera de las casas. El señor Arturo Rosas asegura que es casi imposible limpiar: “nada más limpiamos ese cuarto, lo demás no se puede, hay bastante lodo, allá atrás está lleno”. La ciudad, con casi 200 mil habitantes, sigue en emergencia y muchas familias aún no tienen un lugar donde comer o descansar.

Con escobas, cubetas y palas, los afectados llevan cuatro días limpiando sin parar. Antonio Castillo, vecino de la zona, lamenta que las autoridades no han llegado a todas las áreas: “arriba ya limpiaron, acá abajo no han venido absolutamente nada; todo esto lo hemos hecho los vecinos”.

La vecina Karina Perea relata que muchos lo perdieron todo: “sala, camas, todo se saca”. Agrega que el apoyo llega poco a poco y que “todavía falta bastante” para que las calles queden limpias.

Entre la devastación, también surge la solidaridad. Habitantes de comunidades cercanas llegan con tamales, tortas y bebidas para quienes trabajan sin descanso. “Venimos apoyándolos en lo que podamos. Dios los bendiga”, se escucha decir a uno de los voluntarios.

Aún hacen falta manos para la limpieza. “Los vecinos mencionan que todavía no hay suficiente apoyo”. Mientras tanto, Gabriela Torres, otra vecina, advierte que el trabajo avanza lento y que podrían tardar semanas en recuperarse.

Conforme pasan los días, los muebles y desechos acumulados comienzan a descomponerse, poniendo en riesgo la salud de los habitantes.