Entregar “mandaditos” en la ciudad de Coatzacoalco pese a faltarle una pierna

Un accidente automovilístico lo dejó postrado en una silla de ruedas, pero la necesidad de trabajar, lo motivan para subirse a su moto adaptada para entregar “mandaditos” en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.



Es Iván Manzano Arias, quien se sube a la moto adaptada con una plataforma en la que cabe su silla. Enciende el vehículo y empieza su día.

“La moto le tuvieron que quitar la dirección y ponérsela a un costado, el motor quedó del lado izquierdo y la dirección del lado derecho, hay un pasillo que le hicieron para que yo suba mi moto, y pegarle a la dirección, encenderla y conducirla” Iván Manzano Arias

Lo llaman “Mandadito Van Van” y lucha a diario por ganarse unos pesos; Ingrid es clienta de Iván y lo recomienda.

“Yo de trabajo, para traer sus productos, mis vitrinas, mis mesas, y pues bien el, nos ponemos de acuerdo, le mandamos mensajito, acordamos el horario para venirme a dejar y recogerme. Yo recomiendo a Iván”. Ingrid Orozco

Su moto es su mayor tesoro pues asegura, son los pies que le hacen falta para moverse.

“A veces dos, a veces nada, varía, pero no son muchos, cuando menos dos, cuando bien me va tres o cuatro, no es algo que la gente esté constante con esto… Quisiera tener más trabajo para poder llevarse el día a día”. Iván Manzano Arias

Si deseas apoyarlo con alguna donación no dudes en llamar en Coatzacoalcos al 923 128 0874 o si requieres de un refresco, pagar una tarjeta o hacer el super, Iván es el “Mandadito” perfecto, pues un servicio al día es la diferencia entre llevar o no sustento a su casa.