La gobernadora reconoció el talento de la influencer. Foto: Cuartoscuro

La influencer y cantante veracruzana Yeri Mua no está sola; pues tras denunciar amenazas de muerte en su contra y responsabilizar al streamer Lonche de Huevito y a sus seguidores conocidos como F.E.S., la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que el estado le otorgará protección.

La situación no sólo puso en riesgo a Yeri Mua, sino que también alcanzó a su entorno familiar, quienes también fueron amenazados para que cancelara su presentación programada para el 14 de septiembre en Tijuana. Frente a esta presión, la influencer se mantuvo firme y llamó a documentar cada amenaza, buscando que las autoridades actuaran de manera inmediata para garantizar su seguridad y la de sus seres cercanos.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, confirma protección para Yeri Mua

La tarde de ayer 1 de septiembre, Rocío Nahle, gobernadora del estado, fue interceptada por algunos periodistas tras salir de una reunión. Entre las preguntas realizadas hacia la mandataria estatal, se le cuestionó si sabía que había “una cantante que pidió protección a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que vive en Veracruz; ¿se le darán medidas?”. Ante la interrogante, Nahle fue contundente:

“Se la damos, sí, por supuesto, es una gran artista”. Rocío Nahle, gobernadora del estado.

Si bien, no se dieron más detalles, sobre el tipo de protección que se le dará a la intérprete de “Nena Moxita” o desde cuándo iniciará, a través de redes sociales, Yeri Mua compartió una nota sobre este hecho, celebrando que su caso sea atendido por las autoridades pertinentes.

Cabe destacar que en días anteriores, Yeri Mua hizo un llamado directo a las autoridades y a la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que no se trataba de simples “trols de internet”, sino de una violencia que podría tener nexos con el crimen organizado.

“Yo hago responsable a Lonche y a sus fanáticos… esto ya atravesó niveles de violencia”.

Origen del conflicto con Lonche de Huevito

El pleito comenzó tras coincidir en una fiesta en yate en Miami el pasado 24 de agosto. Luego de que Yeri revelara una supuesta infidelidad del streamer, la tensión escaló hasta llegar a campañas de acoso en línea.

Aunque Lonche negó estar detrás de las amenazas, advirtió que tomará acciones legales en Estados Unidos si Yeri continúa mencionándolo.

