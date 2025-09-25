GENERANDO AUDIO...

Jesús Israel perdió la vida en el CCH Sur tras un ataque. Fotos: Melina Zurita

La comunidad de Perote, Veracruz, se reunió para despedir a Jesús Israel, estudiante de 16 años asesinado el martes dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la UNAM, en la Ciudad de México.

La velación se realizó en una vivienda de la calle Guillermo Prieto, a 50 kilómetros de Xalapa, donde familiares y amigos rindieron homenaje al joven.

Amigos y vecinos velan a Jesús Israel en Perote

El féretro blanco de Jesús Israel estuvo rodeado de flores, veladoras y una fotografía del estudiante. La comunidad local, junto con vecinos y amigos, expresó su consternación y luto por la pérdida del joven. Entre las ofrendas, destacaron dos coronas florales, una con un mensaje de despedida y otra enviada por la comunidad del CCH Sur.

La misa de cuerpo presente se celebró el jueves 25 de septiembre al mediodía, seguida del sepelio en el panteón local de Perote. La ceremonia reunió a familiares, amigos y miembros de la comunidad educativa, quienes acompañaron a los familiares en el último adiós a Jesús Israel, recordando su vida y su vínculo con el CCH Sur.

Jesús perdió la vida en el CCH Sur

Jesús cursaba el bachillerato en la UNAM y se encontraba con su novia al momento del ataque. El agresor, Lex Ashton, de 19 años, lo atacó con un arma punzocortante. Jesús perdió la vida en el lugar, mientras que la joven logró escapar. Un guardia de seguridad también resultó herido al intentar intervenir.

Tras el ataque, Ashton intentó huir lanzándose desde una altura considerable, provocándose lesiones en las piernas y la cabeza antes de ser detenido por las autoridades.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]