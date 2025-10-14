Estudiantes de la UV convocan a megamarcha por inundaciones en Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Convocan a megamarcha en Veracruz. Foto: Facebook/Nido Estudiantil UV

La comunidad estudiantil de la Universidad Veracruzana (UV) ha convocado a una megamarcha por la memoria y la justicia este viernes 17 de octubre, en respuesta a las afectaciones generadas por las intensas lluvias del pasado 10 de octubre en Veracruz.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

La protesta, impulsada por el colectivo Nido Estudiantil UV, convoca a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a movilizarse de manera pacífica. Las marchas se llevarán a cabo simultáneamente a partir de las 13:00 horas en los siguientes puntos de Veracruz:

Xalapa : la marcha comenzará en el Teatro del Estado y llegará a Rectoría

: la marcha comenzará en el Teatro del Estado y llegará a Rectoría Veracruz : iniciará en Paseo Martí y llegará a la Vicerectoría

: iniciará en Paseo Martí y llegará a la Vicerectoría Orizaba : partirá desde la Iglesia de los Dolores y descenderá en la Vicerectoría UV

: partirá desde la Iglesia de los Dolores y descenderá en la Vicerectoría UV Coatzacoalcos: será en el campus

(Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento)

Estas marchas pacíficas también estaban planeadas para el día 24 de octubre en los campus de Poza Rica y Tuxpan; no obstante, de acuerdo con la comunidad, ambas fueron suspendidas, pues de momento se prioriza la recolección de víveres en la zona.

Cabe destacar que, durante la conferencia mañanera de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que las lluvias dejaron 29 personas fallecidas y 18 desaparecidas en Veracruz.

Al momento, la Universidad Veracruzana no ha emitido un posicionamiento oficial sobre las inundaciones que afectan a la comunidad estudiantil. Únicamente, lamentó el fallecimiento de Diana Jael Cuervo Santos, estudiante de Psicología en la región Poza Rica–Tuxpan.

En redes sociales, diversos estudiantes han reclamado a las autoridades el hecho, las publicaciones del sitio oficial de Facebook de la universidad se encuentran llenas de reclamos por emitir posturas.

Mientras, los universitarios preparan una jornada que promete llenar las calles de voces que exigen verdad, apoyo y justicia.